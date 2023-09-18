«التعليم العالي»: ملتزمون بقبول حصة من طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات

قالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إنّ المجلس ومكتب التنسيق ملتزمان بتوجيهات المجلس فيما يتعلق بالنسب والأعداد المقرر قبولها في الكليات والمعاهد المختلفة من حملة تنسيق الشهادات الفنية 2023، والمقررة بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها، موضحة أنّه لا تخفيض للنسبة المنصوص عليها.

تنسيق الشهادات الفنية 2023

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ غدا الثلاثاء آخر مراحل تنسيق الشهادات الفنية 2023 لمختلف التخصصات، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق أعمال الفرز للرغبات وتوزيع الطلاب على الكليات والبرامج والمعاهد إلكترونيا وفقا للأعداد المقررة لها.

تنسيق الجامعات 2023

وتابعت المصادر، أنّ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية تستغرق وقتا، نظرا لأعمال توزيع الطلاب على الكليات المختلفة، وبعد إعلان النتيجة سيتم إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الشهادات الفنية أسوة بغيرهم من التخصصات والشهادات، مؤكدة وجود أماكن شاغرة بمختلف الكليات والمعاهد وفق القواعد المنصوص عليها.