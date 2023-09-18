ليزلي جونز: كريس روك ذهب إلى الاستشارة النفسية بعد صفعة ويل سميث

كشفت الممثلة الأمريكية ليزلي جونز، عن كواليس معاناة صديقها كريس روك بعد الصفعة التي تعرض لها على يد ويل سميث في حفل توزيع جوائز أوسكار 2022، وهو الأمر الذي اضطره إلى الذهاب لمستشارة نفسية مع ابنتيه، قائلة: «ما تعرض له كان مهينا للغاية وآثر عليه بشكل كبير»، وذلك بحسب موقع «هوليوود ريبورتر».

وتابعت ليزلي جونز في تصريحاتها على الممثل الأمريكي كريس روك، «بعد الصفعة كان روك كان مطالب بتقديم تفسير للجميع والديه وأبنتاه، وكان عليه أن يذهب للاستشارة النفسية مع بناته لولا 21 عاما وزهرة 19 عاما، الأمر كان محزنا على كافة المستويات».

وكان تعرض كريس روك للصفع على يد ويل سميث في حفل توزيع جوائز أوسكار، عندما قام «روك» بإلقاء دعابة حول زوجة «سميث».

ليزلي جونز: كريس روك أخ بالنسبة لي.. وموجود دائما لتقديم النصيحة

وقالت ليزلي جونز إن كريس روك بمثابة أخ بالنسبة لها، حيث أقنعها أيضًا بإجراء اختبار أداء لـ «Saturday Night Live»، متابعة: «إنه موجود دائمًا ليقدم لي النصيحة المثالية عندما أحتاج إليها».