مصر ترأس الوفود العربية المشاركة في مؤتمر التعاون الصيني العربي 

توجه المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور المنتدي العربي الصيني تحت شعار «إطلاق عصر ذهبي للتعاون العربي الصيني في مجال الطاقة بجودة عالية ومعايير عالية واستدامة»، وذلك بمشاركة وفود الدول العربية والتي تترأسها مصر بوفد رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدينة هاينان-الصين خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر.

تعزيز التعاون العربي الصيني

ويأتي ذلك انطلاقا من أهمية تعزيز التعاون العربي الصيني، وتأكيدا لعمق الروابط الثقافية والحضارية بين مصر والصين، وذلك للأهمية الاستراتيجية لدعم أواصر التعاون وبذل أقصى الجهد للمضي قدما في استمرار التعاون المثمر بين الدول العربية، تحت جامعة الدول العربية والجمهورية الصينية المشترك.

ويشارك العديد من الوفود الرسمية للدول العربية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة والمنظمات الدولية والإقليمية والمراكز المعنية والمعاهد الأكاديمية ومعاهد البحوث والشركات العاملة في مجال الطاقة من الجانبين بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين العرب والصينين.

وخلال المؤتمر يجرى مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالفرص والتحديات الاستثمارية في مجال الطاقة التي تواجه كل من الصين والدول العربية، إذ يجرى تبادل وجهات النظر حول سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وبالإضافة إلى الجلسة الختامية والتى سيتم فيها اعلان التوصيات والاتفاق علي تعزيز التعاون في مجالات (النفط والغاز - الكهرباء وتخزين الطاقة - الطاقة النظيفة - الاستخدامات السلمية للطاقة النووية - الهيدروجين الأخضر)

جدير بالذكر، أن مصر ترأست واستضافت الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، تحت شعار «حزام واحد، طريق واحد: فرص استثمارية واعدة» في القاهرة عام 2018، حيث تضمن البيان الختامي للدورة السادسة بأن يتم عقد الدورة السابعة للمنتدي بالصين.