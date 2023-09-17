إعصار لي يضرب كندا ويقطع الكهرباء عنها.. من الفئة الخامسة

وصل إعصار لي إلى مقاطعة نوفا سكوتيا في كندا، صباح اليوم الأحد، بعد ساعات من مرورة في مقاطعة نيو إنجلاند في شرق كندا، وصاحبه نشاط شديد في الرياح وسقوط أمطار قوية، وأدى إلى خسائر في الأرواح.

إعصار لي في كندا يتسبب في انقطاع الإنترنت

وتسبب إعصار لي في كندا في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المواطنين، فيما تسببت العاصفة في غمر الطرق الساحلية في نوفا سكوتيا، وأدت إلى مقتل شخص يبلغ من العمر 51 عامًا، بعد سقوط أحد أطراف شجرة على سيارته أثناء القيادة، وفق ما نشر بوكالة أسوشيتد برس.

وعلى الرغم من تخفيض تصنيف لي من حالة الإعصار إلى العاصفة في وقت مبكر اليوم، إلا أن سرعة الرياح لا تزال مرتفعة إذ تبلغ سرعتها نحو 112 كيلومترًا في الساعة.

وكشف المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، أن رياح إعصار لي سيمتد إلى أكثر من 161 كيلومترًا، مع هبوب عاصفة استوائية أقل خطورة، لكنها لا تزال خطيرة تتجه إلى الخارج بسرعة تصل إلى إلى 55 كيلومترا.

تحذير من سقوط أمطار غزيرة قد تؤدي لفيضانات

وحذر المركز، من سقوط أمطار غزيرة ناتجة عن إعصار لي، موضحًا أنها قد تؤدي إلى فيضانات محلية في المقاطعات التي تمر بها العاصفة ما بين أجزاء من نيو برونزويك ونوفا سكوتيا.

وكان إعصار لي في كندا صُنف بأنه الأعلى في الأعاصبر من فئة 5، حيث ضرب بعض الولايات المتحدة قبل كندا، وتسبب في ارتفاع الأمواج في برمودا وجزر الباهاما وجزر فيرجن الأمريكية إلى 15 مترًا.

وطالبت السلطات الكندرية المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في الحالات القصوى والضرورية، حيث تم وصف موسم الأعاصير الأطلسية للعام الجاري 2023، بأنه غير مسبوق.