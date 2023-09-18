«التعليم» تكشف عن توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية من الصف الأول الإعدادي حتى الثالث الثالث الإعدادي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

منهج اللغة العربية للإعدادية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم تخصيص شهر يناير للمراجعة العامة على منهج اللغة العربية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.