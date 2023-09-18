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«التعليم» تكشف عن توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية 2023-2024

كتب:

أميرة فكري
10:34 ص | الإثنين 18 سبتمبر 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية «الأول والثاني والثالث»، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، النصوص والقراءة اللغوية والخط والإملاء والخط والتعبير الكتابي.

توزيع منهج اللغة العربية للثانوية 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الخطة تتضمن توزيع منهج اللغة العربية لمرحلة الثانوية خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مشيرا إلى أنّه سيتم تخصيص شهر يناير للمراجعة على منهج الفصل الدراسي الأول. 

 

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