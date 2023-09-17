قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال حفل تخرج الدفعة 53 من طلبة كلية التربية، إن الوزارة ستطرح قريباً مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم، مؤكداً أن الوزارة تريد معلماً ينتج المعلومات والبيانات، وليس معلم يلقن المعلومات للطلاب، وذلك لخلق ما يسمى بـ«التعليم المنتج للإبداع».

وزير التعليم يعلن عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته جامعة الإسكندرية عن زيارة وزير التربية والتعليم للإسكندرية ورافقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ونادية فتحي وكيل المديرية أثناء حفل تخرُّج الدفعة 53 من خريجي كلية التربية بجامعة الإسكندرية.

وكرم الدفعة كل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، ونخبة من أساتذة الجامعة ووكلاء الكلية ولفيف من قيادات تعليم الإسكندرية وبيت العائلة المصرية.

شروط مسابقة 30 ألف معلم الجديدة

وبحسب بيان أصدرته جامعة الإسكندرية، أضاف الوزير خلال مشاركته في احتفالية كلية التربية جامعة الإسكندرية بتخريج الدفعة 53 والتي تم تنظيمها أمس، أن هناك عدة آليات محددة يتم بناء عليها اختيار المعلمين الجدد وهي:

- التخصص الأكاديمي

- والتخصص التربوي

- والثقافة العامة للمعلم

- ومدى إلمامه بالتكنولوجيا

- وإجادة إحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية

- واجتياز اختبارات اللياقة البدنية

وأكد أن هناك مسابقات ستعلن قريباً، وشدد الوزير على ضرورة التطوير المستمر للمعلم، والاستفادة من مصادر المعرفة الكثيرة لتطوير العملية التعليمية، مؤكدا أنه لا يوجد تطوير للتعليم دون الارتقاء بأداء المعلم.