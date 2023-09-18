يسرا في المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة: مروان حامد يستحق التكريم

قالت الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية لمهرجان الجونة بدورته السادسة، أن تلك الدورة مهمة وتعتبر من وجهة نظرها الدورة الأولي هي من أنجح الدورات، وتتمني أن تكون الدورة السادسة بنفس النجاح.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الجونة السينمائي، والمقام بإحدى الفنادق الكبرى، «برجوع عمرو منسي إلي المهرجان استطاع أن يصنع ربطة جميلة وغيابه أثر فينا وبشكره لرجوعه».

وتابعت «عندما نذهب الافتتاح يكون التركيز علي الفساتين والإطلالات بمختلف أشكالها، وأحيانا لا يكون هناك وقت من أجل مشاهدة فيلم، لذلك صنعنا فيلم قصير لمخرج كبير مثل عمرو سلامة أشكره بشدة علي ذلك» .

يسرا: مروان حامد يستحق التكريم

واستطردت، «السينما ضمير الأمة، وهي فكر الأمة وعقلها وثقافتها أيضا، وأرجو الاهتمام بالورش الفنية وأفلام المهرجان، مشيرة إلى أنّ سميح ونجيب العمود الفقري للمهرجان بسبب حبهم للسينما وقيمة الفن» .

وعن تكريم المخرج مروان حامد، قالت: «لم يختلف أحد على هذا التكريم، فكان الكل فخور بذلك الأمر وسعيد له لأنه يستحق فعلا».