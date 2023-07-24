عمرو سلامة يكشف كواليس تحضيرات إعادة تقديم «شمس الزناتي» بطولة محمد إمام

يواصل المخرج عمرو سلامة التحضيرات الكاملة لإعادة تقديم فيلم «شمس الزناتي» خلال الأيام الجارية، تمهيدا لبدء تصويره الفترة المقبلة.

وقال عمرو سلامة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يعقد جلسات مكثفة خلال الفترة الحالية مع الفنان محمد إمام للوقوف على جميع تفاصيل العمل حتى يخرج بصورة لائقة تليق باسم العمل، الذي حقق نجاحا كبيرا، ويتفاعل معه الجمهور حتى الآن فور عرضه على شاشة التلفاز.

وأشار إلى أن كل ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم سيقوموا بتصوير العمل بالكامل في المملكة العربية السعودية «شائعات»، مؤكدا أنهم لم يتفقوا حتى الآن على مكان وموعد التصوير، وأن الشركة المنتجة تجرى التعاقدات مع بقية النجوم في الوقت الحالي.

فيلم «شمس الزناتي»

فيلم «شمس الزناتي» قدمه الزعيم عادل إمام عام 1991، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمود حميدة، سوسن بدر، محمود الجندي، مصطفي متولي، عبد الله محمود، أحمد ماهر، إبراهيم نصر، رشدي المهدي، على عبد الرحيم، نهي العمروسي، سعيد طرابيك.