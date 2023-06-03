شعبة المواد الغذائية: انخفاض سعر الأرز والقمح والبيض في الأسواق

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن سعر الأرز في السوق المحلي انخفض خلال الفترة الأخيرة وسوف ينخفض أكثر الأيام القادمة، حيث وصل طن أرز الشعير إلى 17 ألف جنيه للطن، وتراجع سعر الأرز الأبيض ليتراوح من 23 إلى 25 ألف جنيه للطن.

انخفاض أسعار منتجات القمح

وأضاف رئيس الشعبة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، في بيان اليوم، أن أسعار القمح انخفضت أيضا وهو ما سيؤدي إلى تراجع أسعار الصناعات المتعلقة بالقمح مثل المكرونة والمخبوزات والبسكويت.

أسعار السلع في السوبر ماركت

وأعلن المنوفي أسعار السلع الاعتيادية في السوبر ماركت فتراوح الجبن الأبيض بين 76 و96 جنيها للكيلو، والجبن التركي من 140 إلى 180 جنيها للكيلو، والجبن المعلب تراوح سعر العلبة وزن ربع كيلو من 12 إلى 17 جنيها.

وكشف عن أسعار المكرونة بأن العبوة 400 جرام سعرها من 8 إلى 10 جنيهات، والزيت يتراوح سعر الزجاجة وزن 750 جراما من 40 إلى 45 جنيها، واللتر من 60 إلى 65 جنيها، وسعر كيلو الدقيق من 20 إلى 25 جنيها، وعبوة السكر من 20 إلى 25 جنيها، وسعر الأرز يتراوح من 25 إلى 30 جنيها للكيلو المعبأ، وسجل سعر كيلو اللبن السائب «الجاموسي» من 20 إلى 25 جنيها، أما البقري فيتراوح سعر الكيلو من 8 إلى 10 جنيهات، واللبن المعبأ المبستر من 25 إلى 30 جنيها للكيلو.

أسعار المنتجات في السوق

وبالنسبة لأسعار البيض فيتراوح سعر طبق البيض الأحمر من 105 إلى 115 جنيها، والأبيض يقل حوالي 5 جنيهات عن الأحمر، متوقعا حدوث تراجع في أسعار البيض الفترة المقبلة.

وأوضح أن سعر عبوة البن 125 جراما من 22 إلى 35 جنيها، والشاي عبوة 40 جراما سجل من 5 إلى جنيهات.