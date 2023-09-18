13 فيلما يتنافسون على جائزة «سينما من أجل الإنسانية» بالجونة السينمائي

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر، عن قائمة الأفلام المرشحة لجائزة سينما من أجل الإنسانية، التي يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يهتم بالقضايا الإنسانية في جميع أقسام المهرجان المختلفة.

تفاصيل الأفلام المتنافسة على جائزة «سينما من أجل الإنسانية»

ويمنح الفائز بالجائزة نجمة الجونة بالإضافة إلى شهادة و20 ألف دولار أمريكي، وتضم قائمة الأفلام المرشحة للجائزة ما يلي: «ارتفاع عميق» و«سبعة أشتية في طهران»، «على قارب أَدامان» و«كرورا»، بالإضافة إلى «ليلة مظلمة» في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، وأفلام «الجدار»، و«همسات النار والماء»، و«وداعًا جوليا» من مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

ومن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة تتنافس أفلام «بلاد ضائعة»، «شباب»، «طوطم»، «لا شيء أخسره» بالإضافة إلى «المنبوذون».

14 فيلما في المسابقة الروائية الطويلة

وتشهد الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، مشاركة 14 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بالإضافة إلى 21 فيلما بمسابقة الأفلام القصيرة، و17 فيلما في القسم الرسمي خارج المسابقة.