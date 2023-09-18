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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
04:10 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
سيارة إسعاف لنقل المصابين

سيارة إسعاف لنقل المصابين

أصيب 4 أشخاص، بإصابات متنوعة منذ قليل، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ربع نقل، بمدخل مدينة إهناسيا على طريق «إهناسيا ـ بني سويف»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

حادث مروري على طريق إهناسيا ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ربع نقل، بمدخل مدينة إهناسيا على طريق «إهناسيا ـ بني سويف»، إذ جرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أنّ المصابين في الحادث هم: «جلاء م.ع» 52 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات في الجسم، و«مديحة ف.م» 51 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الساق اليسرى، و«صفاء ي.أ» 50 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الساق اليسرى، و«مروان ف.ع» 11 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في الساق اليسرى، جميعهم يقيمون مركز إهناسيا ببني سويف.

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بقلم عمرو رجب