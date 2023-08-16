تفاصيل حادث بني سويف.. نقل 11 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج

أصيب 15 شخصًا في حادث بني سويف، الناتج عن انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم، الذي وقع صباح اليوم، إذ جرى نقل 11 مصابًا إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحادث.

تفاصيل حادث بني سويف

تعود تفاصيل حادث بني سويف، حينما تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص يستقلها عدد من الركاب، على الطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، ما تسبب في إصابة 15 شخصًا، إذ جرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، واتخاذ كافة الأجراءات القانونية.

ودفع مرفق الإسعاف بـ9 سيارات إلى مكان الواقعة، حيث نقلت 11 مصابًا إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، وجرى وضعهم تحت الملاحظة للوقوف على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الكاملة لهم لحين تماثلهم للشفاء، إذ تراوحت إصاباتهم بين كدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل 11 مصابًا في حادث بني سويف إلى المستشفى

ورفض 4 أشخاص، من مصابي حادث بني سويف، الذهاب إلى المستشفى، وجرى أخذ تعهد عليهم بذلك.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الطبية نحو المصابين، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.