مدير وحدة الصم بالكنيسة الأسقفية: نسعى إلى نشر لغة الإشارة بمختلف الهيئات

تنظم جمعية الناردين للخدمات الاجتماعية التابعة لوحدة تعليم الصم بالكنيسة الأسقفية، دورة تدريبية مجانية لتعليم لغة الإشارة المصرية لموظفي إدارات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، بهدف تحسين التواصل مع الصم وضعاف السمع في المجتمع وذلك خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير الجاري بمقر الجمعية.

لغة الإشارة المصرية

وقالت دكتورة ماري إسحاق مديرة الوحدة بالأسقفية: جاء هذا التدريب في إطار سعي المركز لنشر لغة الإشارة المصرية، بمختلف الهيئات الحكومية وغير الحكومية لدعم التواصل مع فئة الصم وضعاف السمع ودمجهم في المجتمع.

وأضافت أن اليوم بدأ باستقبال اثنى عشر موظفا من إدارات مختلفة بالتضامن، وبحضور مدير إدارة مصر القديمة الأستاذة علا عادل، إذ تم تعريفهم بالجمعية وتاريخ إنشائها.

وحدة تعليم الصم

وأشارت إلى أن الجمعية تحرص على تعليم الموظفين المحادثات الأساسية التي من الممكن، أن يستخدمونها خلال تعاملهم مع الصم بالتضامن الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982 تحت مظلة الكنيسة الأسقفية، وجرى إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 199.