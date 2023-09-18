تقرير: الإحباط يسود نيويورك بعد موافقة بايدن على التنقيب عن القود الأحفوري

تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في وسط مانهاتن بمدينة نيويورك، مطالبين بالانتقال العاجل بعيدًا عن الوقود الأحفوري لمكافحة تغير المناخ، ودعا المتظاهرون، الذين ينتمون إلى فئات عمرية مختلفة، زعماء العالم، وخاصة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتخاذ إجراءات جريئة ضد استخدام الوقود الأحفوري، وتزامن تجمعهم مع زيارة الرئيس بايدن إلى نيويورك لجمع التبرعات، حضور وجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن أصابهم الإحباط بسبب مواقف للرئيس بايدن، وذلك بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

الإحباط من إدارة بايدن

وأعرب المتظاهرون عن إحباطهم من موافقة إدارة بايدن على تصاريح جديدة للتنقيب عن النفط والغاز على الرغم من إقرار تشريعات مناخية طموحة، ودعوا إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية وإنهاء إنتاج الوقود الأحفوري الجديد بما يتماشى مع مطالب السياسيين الديمقراطيين اليساريين، وذلك بحسب الصحيفة الأمريكية.

دعم بايدن الانتخابي وإجراءات المناخ

وأشار المتظاهرون إلى أن دعمهم للرئيس بايدن في عام 2024 يعتمد على إجراءات مناخية أكثر شدة، لم يكن لدى أي من المرشحين الجمهوريين الذين يترشحون للرئاسة خطط لخفض الانبعاثات، إذ دعا البعض إلى زيادة الحفر، ويرفض المرشح الأوفر حظا، الرئيس السابق دونالد ترامب، المخاوف المتعلقة بتغير المناخ.

وقف مشروعات الوقود الأحفوري

ودعا الاحتجاج إلى وقف مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة بما يتماشى مع النماذج العلمية وتوقعات وكالة الطاقة الدولية للحد من ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي بشكل فعال، كما أعرب النشطاء عن مخاوفهم بشأن استمرار التوسع في الحفر والتعدين ورفضوا ادعاءات الصناعة بأن تكنولوجيا احتجاز الكربون يمكن أن تخفف من الانبعاثات.

أكبر احتجاجات مناخية منذ كورونا

وفاجأ الإقبال الاحتجاجي المنظمين وجاء في أعقاب مظاهرات مماثلة بجميع أنحاء العالم، ما يمثل أكبر احتجاجات مناخية منذ ما قبل جائحة كورونا، وتزامنت هذه الاحتجاجات مع صيف حار قياسي وزيادة أرباح شركات النفط والغاز.

وكان الاحتجاج بمثابة رسالة واضحة للرئيس بايدن مع دخوله حملة إعادة انتخابه، وأن هناك حاجة إلى عمل مناخي أكثر طموحًا لتأمين أصواتهم، وفي حين تم توجيه بعض الانتقادات اللطيفة إلى بايدن لعدم إعلانه حالة الطوارئ المناخية، تميزت المظاهرة بأجواء احتفالية بين بعض المشاركين، وعززت الفرح والتواصل كأدوات لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.