رئيس حزب البيئة العالمي: «ساعة الأرض» مبادرة للحد من استهلاك الوقود

قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن مبادرة «ساعة الأرض»، جاءت من أجل حماية كوكب الأرض، وتتلخص فكرة المبادرة في توقف دول العالم عن إنتاج الطاقة واستهلاك الوقود لفترة معينة بهدف الحفاظ على هذا الكوكب، مشيرًا إلى أن الطاقة هي سبب تدمير الكوكب.

استهلاك البترول عالميا

وأضاف «كامل»، خلال حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دول العالم تستهلك الوقود بشكل في غاية الخطورة، إذ يتم استهلاك 100 مليون برميل بترول يوميًا، لافتًا إلى أن كوكب الأرض وصل لمرحلة حرجة، ومن هنا تم إطلاق هذه المبادرة.

إطلاق الساعة التحذيرية

وأشار رئيس حزب البيئة العالمي، إلى إطلاق هذه الساعة التحذيرية من أجل حماية الكوكب وتسليط الضوء على المشكلة البيئية والتغيرات المناخية ونتائج مشكلات الضوضاء واستهلاك مخيف للوقود يوميا.

وتابع، أنه تم اختيار يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام لإقامة مبادرة «ساعة الأرض»، من أجل تذكير البشرية بأننا نستهلك الكوكب الذي نعيش عليه ونحرقه وندمره باستهلاكنا الخاطئ.