 «حياة كريمة» تطلق مبادرة «أنت الحياة» في الإسماعيلية

أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، انطلاق فعاليات مبادرة «أنت الحياة» في مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، وتستمر على مدار 6 أيام، لخدمة أكبر عدد من المواطنين في المحافظة وتقديم الدعم لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات، ومنها وزارات الصحة والشباب والثقافة، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وصندوق مكافحة الإدمان وغيرها من المؤسسات المختصة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا، خاصة في قرى محافظات حياة كريمة.

توعية السيدات في مجال التوعية الأسرية

وتشمل فعاليات المبادرة تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، ودورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، وإصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، إضافة إلى فعاليات المبادرة التي تنظم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى، فضلا عن الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب.

وتنوعت أنشطة المبادرة التي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة «مصر تقرأ»، وكذلك ما تقدمه مبادرة «اتكلم هنسمعك» من الدعم النفسي، وقوافل غارمين وتوعية بالغرم.

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة «أنت الحياة» في محطتها الأولى بالفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة، وذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بجميع طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن.