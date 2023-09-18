انطلاق أولى عروض «ليلة».. أول مسرحية بالباتيناج

حصل مسرح الطفل المبدع، برئاسة الدكتورة مروة مشهور، على التصريحات الخاصة، بإقامة أول عرض مسرحي في مصر بالباتيناج، تحت عنوان «ليلة»، والمقرر إقامته في تمام السابعة مساء غدا الثلاثاء 19 سبتمبر، بالصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة.

الانطلاق يوم 19 سبتمبر

وأكدت مديرة المسرح ومخرجة العرض، على أن الفرقة تعكف في الوقت الراهن على عمل بروفات مكثفة على العرض المقرر تقديمه، فضلا عن البدء في التجهيزات النهائية داخل صالة العرض.

العرض المسرحي «ليلة»

وعن العرض المسرحي «ليلة» الذي يعد الأول من نوعه في مصر، كشفت الدكتورة مروة مشهور، في تصريحات صحفية، عن فكرة العرض والكواليس وصعوبة التدريبات، وأشارت إلى أن الفكرة بدأت منذ أن طلبت منها أحد اولياء الأمور المشاركين في مسرح الطفل المبدع، بالتعاون ومشاركه أطفالها بإعادة إحدى العروض السابقة لكن بالباتيناج، ومن هنا لمعت فكره تقديم مسرح بالباتيناج.

غرس فكرة الاستمتاع بلحظات التدريب

وأكدت الدكتور مروة مشهور، أنها حاولت غرس فكرة الاستمتاع بكل لحظة في التدريب ليستطيع الطفل تحمل ساعات التدريب المرهقة، وبالفعل ارتبط الأطفال بالتدريب، وبدأت ثقتهم تزداد وتحمسوا للعرض.

الفكرة والعمل

وعن كواليس انطلاق الفكرة والعمل عليها حتى خرجت للنور، قالت إنها تواصلت مع دكتور في مسرح الطفل، من دولة العراق الشقيقة، وعقدت اتفاقا معه لتجهيز بعض العروض العربية التي تقرب الطفل من القصص والأساطير العربية، والتي تحمل رسائل تربوية مهمة لكن نقدمها للكبير والصغير داخل دراما ساحرة ورؤية مبهرة وعناصر فنية جذابة، ليكون لهذا النوع من الفن يدا قوية في ارتباط أطفالنا بالعروض العربية والقصص التي تربى عليها أجيال، ولم يتبقى منها إلا ذكريات في قلوب ووجدان الآباء والأجداد.