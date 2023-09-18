النقابة العامة لعمال الكيماويات تدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

أصدرت النقابة العامة للكيماويات، بيانا اليوم، أكدت خلاله دعمها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وقالت النقابة العامة للكيماويات في بيانها: «من أجل مصلحة الوطن الغالي ودعما للاستقرار الذي يعد الركيزة الأساسية لكل نمو وتقدم، واستمرارا للمشروعات القومية والاستراتيجية على أرض مصر، والتي أنجزت في وقت قياسي، ولدعم ريادة مصر على كل الأصعدة نناشد نحن النقابة العامة للكيماويات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة».

اتحاد نقابات عمال مصر يناشد الرئيس السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أصدر بيانا لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية أخرى.

وقال الاتحاد في بيانه: «في إطار الدور المهم والحيوي الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعي لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، يتقدم الاتحاد العام ويعلن لجميع فئات الشعب المصري الكريم مناشدته الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية أخرى».