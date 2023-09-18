«الأتوبيس الطائر» يفاجئ مدارس كفر الشيخ لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، جولة ميدانية من عدد من أعضاء إدارة المتابعة بالمديرية والأقسام والإدارات المختلفة بالديوان، من خلال «الأتوبيس الطائر»، وذلك ضمن جولات مفاجئة على المدارس، بهدف متابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

استعدادات قصوى بمدارس كفر الشيخ

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عبر بيان، أنه كلف لجان «الأتوبيس الطائر» للمرور المفاجئ على الإدارات التعليمية والمدارس لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، حيث لم يتم الإعلان عن وجهتهم لأي الإدارات والمدارس التي سيتابعها، للاطمئنان على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة ووضع الجداول وتوزيع المناهج ومتابعة العجز والزيادة.

تقارير يومية من مدراء المدارس

الجدير بالذكر أن وكيل وزارة تعليم كفر الشيخ عقد اجتماعا أمس الأول، وجه خلاله مدراء الإدارات واللجان بمتابعة المدارس، وإرسال التقارير اليومية لمكتبه، لمتابعة الاستعدادات بنفسه، ولم يكتف بتلقيه التقارير، فقرر التوجه للمدارس والإدارات على رأس لجان للوقوف على أرض الواقع على كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعى مدير عام التعليم العام.