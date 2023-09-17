افتتاح معرض «أهلا مدارس» بالرياض في كفر الشيخ

افتتح أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، معرض «أهلاً مدارس»، المُقام بمدرسة الرياض للتعليم الأساسي، ليكون المعرض الرابع بالمحافظة، وجاري افتتاح بقية المعارض بالمدن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

جاء ذلك بحضور وائل عبد الرؤف، نائب رئيس مركز ومدينة الرياض، وحسن بسيوني، مدير الإدارة التعليمية بالرياض، ومحمد الزهيري، وكيل الإدارة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ومحمد الرفاعي، مدير إدارة المتابعة بالادارة، وعزيزة هيبة، مديرة مدرسة الرياض للتعليم الأساسي.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، افتتاح المعرض الرابع «أهلاً مدارس» بمدينة الرياض، وجاري تجهيز بقية المعارض ببلطيم وفوه وبقية المدن، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة العديد من المعارض المختلفة، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأوضح نور الدين، أنّه سبق افتتاح معارض «أهلاً مدارس» بمدينة قلين، وكفر الشيخ، بجوار مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والبرلس، وجاري التجهيزات لافتتاح «أهلاً مدارس» بمدينتي بلطيم وفوه، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة المحاسب حاتم عبد الغفار، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 25 لـ30%، لافتاً إلى أنّه جرى توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية، ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرها.

وأكد «نور الدين»، أنّ المعارض سوف يتم افتتاحها في بقية مراكز ومدن المحافظة، لتوفير المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، مشيراً إلى أنّ المعارض ستعرض للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة لسد احتياجات الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.