البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة العذراء كليوباترا بالإسكندرية

يلقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء المقبل، من كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس عمود الدين بكليوباترا، وذلك ضمن جولاته في مدينة الإسكندرية خلال الآونة الحالية.

تفاصيل زيارة البابا تواضروس لكنيسة العذراء كليوباترا

يأتي ذلك بحضور أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، بالإضافة إلى القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من كهنة الإسكندرية.

وبحسب بيان الكنيسة، فإنه من المقرر دخول شعب الكنيسة من الساعة الرابعة عصرا، على أن تبدأ الصلوات في حدود الساعة 6:30 مساءً

بث عظة البابا على القنوات المسيحية

وأكدت الكنيسة أن العظة سيتم نقلها مباشرة عبر القنوات الفضائية المسيحية، والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

أحدث زيارات البابا تواضروس

يأتي ذلك بعدما ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية الأربعاء الماضي من كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة المكس بالإسكندرية.