البابا تواضروس يوضح أهمية الهدف للإنسان في عظة الأحد

ألقى البابا تواضروس الثاني، اليوم، كلمة عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

البابا يوضح أهمية أن يكون للإنسان هدف في حياته

وتناول خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الأول من شهر توت (أول الشهور القبطية)، وموضوع إنجيله «يوحنا المعمدان» في إنجيل لوقا والأصحاح السابع، وأشار إلى حكمة يوحنا المعمدان، لأنه كان يعرف طريقه المحدد في الحياة، وأوصى أن نتبعه كنموذج من خلال: صوت الحق- التقشف والنسك، الاتضاع، أمانة الكلام، الجدية في الحياة.

وأوضح البابا أهمية أن يكون لدى الإنسان هدف في الحياة، أن يسعى على الأرض من أجل الملكوت السماوي، ويحترس من معطلات الطريق، والسقوط في خطية العناد ورفض كلام الله والمشورة.

البابا يضع ثلاثة تدريبات لاقتناء التفكير السليم

ووضع البابا ثلاث تدريبات لكي يقتني الإنسان التفكير السليم والحكمة، هي:

1- الصلاة وطلب الحكمة من الله في المواقف المختلفة ووداعة التصرف واختيار الكلام الصالح.

2- القراءة عن شخصية سليمان الحكيم لكي نعيش بمنهج تفكيره وحكمته.

3- بخبرات الحياة والحكمة.