البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من الإسكندرية اليوم

أعلن المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يلقي عظته الأسبوعية الليلة، من كنيسة الشهيد مار جرجس بالمكس بالإسكندرية، عقب ترأسه صلاة العشية بالكنيسة ذاتها.

عظة البابا تواضروس من المكس

وتبدأ كنيسة مارجرجس بالمكس استقبال الشعب لحضور عظة البابا الأسبوعية من الساعة الخامسة مساء، على أن يترأس البابا صلاة العشية في الساعة السادسة، وذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد النيروز في 12 سبتمبر 2023.

وأضاف المتحدث عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن العظة تبث من خلال القنوات القبطية الفضائية، عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقناة «c.o.c».

تهنئة البابا بعيد النيروز

في سياق متصل، هنأ البابا تواضروس الثاني، أبناءه بمناسبة عيد النيروز، عيد الشهداء ورأس السنة القبطية 1740 للشهداء، ولفت قداسته إلى أننا نحتفل بهذه المناسبة لمدة 17 يومًا.

جاء ذلك في بداية عظة قداسته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي أقيم بكنيسة القديس الأنبا أبرآم في شارع زين العابدين بالإسكندرية.