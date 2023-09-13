البابا تواضروس: نصلي من أجل المغرب وليبيا

أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تضامنه وصلواته لأجل دولتي المغرب وليبيا، بعدما حدث فيهما من ظواهر طبيعية مدمرة خلفت ضحايا ومصابين، مشيدًا بموقف مصر التضامني مع الأشقاء في هذه المحنة.

جاء ذلك قبل بدء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، والذي عقد مساء اليوم في كنيسة الشهيد مار جرجس بالمكس، بالإسكندرية.

البابا تواضروس: نصلي لأجل المغرب وليبيا

وقال البابا: «نشارك بالصلاة وبقلوبنا الأحداث التي وقعت في المغرب وفي ليبيا، والزلزال المدمر الذي وقع في دولة المغرب والسيول المدمرة التي أصابت سواحل ليبيا من جراء الإعصار الذي طالها منذ أيام، واللذين خلَّفا آلاف الضحايا والمصابين».

البابا يشيد بدعم الرئيس السيسي لدولة ليبيا

وتابع: «نصلي من أسر الضحايا ومن أجل شفاء المصابين. وحسنًا فعلت بلادنا من خلال القيادة السياسية بإرسال مساعدات إلى البلدين»، مشيدا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال حاملة طائرات ميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني.

واختتم: «إنها كوارث طبيعية لكنها في غاية الخطورة. الله يحفظهم من أي ارتدادات لهذه الكوارث، ويحفظ بلادنا من كل شر، ولنصلي ليرفع الله عنا هذه الأخطار ويحفظ الشعوب والدول، ويعطي هدوءًا واستقرارًا للطبيعة».