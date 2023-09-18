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السلع التموينية تعلن عن توريد زيت محلي لصالح «القابضة للصناعات الغذائية»

كتب:

وفاء الصعيدي
07:43 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
زيت عباد

زيت عباد

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 7 لسنة 2023-2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد).

موعد فض المظاريف 

تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 ديسمبر 2023، جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 الساعة الثانية عشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.