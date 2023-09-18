الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم.. اعرف عدد الأفراد المستحقين للدعم

تتيح بوابة مصر الرقمية من بين خدماتها لأصحاب البطاقات التموينية، خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم، والتي تتيح للأسرة صاحبة البطاقة معرفة عدد الأفراد المستحقين للدعم السلعي ودعم الخبز، ضمن الخدمات التموينية الإلكترونية التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين حاملي بطاقات التموين.

الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم

ويمكن الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم، من خلال تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية، ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة، حتى تظهر بيانات البطاقة التموينية، لتظهر بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم، والذي يشمل على صرف قيمة 50 جنيهًا لكل فرد على البطاقة حتى الفرد الرابع، و25 جنيها بدءا من الفرد الخامس، فضلًا عن صرف 5 أرغفة يوميا لكل فرد على بطاقة التموين.

تزوير بيانات البطاقات التموينية

فيما تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليًا، لعودة جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر الرقمي، بعد توقف عدة خدمات الفترة الأخيرة بسبب اكتشاف قيام عدد من الأشخاص في تزوير بيانات البطاقات التموينية لأصحاب البطاقات دون علمهم، مع نقل البطاقة التموينية وحذف أفراد منها دون علم أصحاب البطاقات.