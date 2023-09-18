«التموين» تخصص الخط الساخن رقم 19959 لاستقبال شكاوى المواطنين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخط الساخن 19959، لأصحاب البطاقات التموينية، لاستقبال اتصالات واستفسارات المواطنين من أجل إتمام طلباتهم على البطاقات إلكترونيا وفي خطوات محددة سواء عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية للتموين.

وزارة التموين تخصص الخط الساخن لاستقبال الشكاوى

ويأتي رقم الخط الساخن لوزارة التموين الخاص باستقبال شكاوى البطاقات 19959 والمخصص لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين بشأن تعديل بطاقة التموين إلكترونيا.

ويستقبل الخط الساخن اتصالات المواطنين يوميا على مدار 24 ساعة للإجابة على طلبات المواطنين من خلال المختصين القائمين على الخط الساخن لتقديم الدعم للمواطنين بشأن بطاقات التموين.

الخط الساخن لحماية المستهلك

وبخصوص استقبال الشكاوى من المواطنين ضد التجار، فتستقبلها وزارة التموين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك رقم 19588، فضلا عن استقبال الشكاوى ضد بقالي التموين حيال بيع السلع بأسعار تختلف عن السعر الرسمي المعلن في قائمة السلع التموينية والتي تضم 31 سلعة تموينية مدعمة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.