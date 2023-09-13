ضبط 1.5 طن زيت طعام مجهول المصدر في مصنع بالشرقية

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين في الشرقية برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة، حملة مكبرة لفحص شكاوى المواطنين بدائرة مركز الإبراهيمية.

وأوضحت مديرية التموين، أنه وردت معلومات تفيد بقيام أحد التجار بتجميع كميات من السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة والمحظور تداولها بالأسواق والتي تصرف من فروع شركات الجملة للتجار بنظام الحصص لتوزيعها على المواطنين بموجب البطاقات التموينية للمواطنين داخل مصنع تعبئة زيوت الطعام وغير المرخصة بناحية إحدى قرى الإبراهيمية بهدف إعادة تعبئتها وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح وبمفاجأة المصنع وتبين أنه غير مرخص.

وأكدت أنه بالتفتيش داخل المصنع جرى ضبط العديد من السلع التموينية المدعمة وهي «35 رابطة مكرونة، 14 كرتونة خل تمويني، 12 كرتونة صابون، كرتونة مرقة دجاج، 36 علبة لبن بودرة» وجرى مصادرتها فورا بسيارات الحملة.

التحفظ على طن ونصف زيت طعام

كما جرى التحفظ على طن ونصف زيت طعام تقريبا غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها وعليه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وعمل المحضر اللازم ضد صاحب المصنع لعرضه على النيابة العامه لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة.