خبير: المواطن المصري البطل في الإصلاح الاقتصادي

أكد محمد باغة، الخبير الاقتصادي، أن قرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان متواجدًا في محافظة بني سويف ليفتتح المشروعات، أنّها قرارات عظيمة وجيدة في ظل أزمات متتالية يعاني العالم منها لأن المواطن المصري هو العنصر الحاكم لنجاح أي منظومة إصلاح سواء في الاقتصاد أو مجال الاجتماع.

المواطن المصري هو البطل في الإصلاح الاقتصادي

وأوضح باغة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المواطن المصري كان هو البطل في صورة الوطنية المصرية في الإصلاح الاقتصادي، وكان لابد أن يدفع الإصلاح الاقتصادي نوعا من الإصلاح الاجتماعي أو ما نسميه بتوفير مظلة الحماية المجتمعية بالنسبة للمواطنين.

التكاتف ضروري بين أبناء الشعب المصري

وتابع بأنه لا بد من تدخل الدولة المصرية لتوفير الحياة والعيش الكريم، فجاءت حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي بتنوعها لجميع الفئات، والتي أصابت جموع الشعب المصري، وخاصة جزء كبير في مجال الزراعة، والمجال أصبح مطلوبًا الفترة الحالية، لأن كل الأزمات التي مررنا بها على مر السنوات الماضية كان العنصر الأساسي بها هو عنصر الغذاء، ولابد على الشعب المصري أن يتكاتف ويتلاحم لكي نصل إلى بر الأمان.