«المصريين» يدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

أعلن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين عضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، دعم أعضاء حزب المصريين بالإجماع لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة لاستكمال خطط بناء مصر والعبور بها إلى الجمهورية الجديدة.

قرار الدعم استند إلى حجم الإنجازات التي تحققت في مصر

وقال الحزب في بيان له: إن هذا القرار استند إلى حجم الإنجازات التي تحققت على أرض مصر حتى الآن وعلى مدار 10 سنوات وانحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الفقراء ومحدودي الدخل بالإضافة إلى الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

وأشار الحزب إلى أن مصر نجحت تحت قيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

وأكد أن قرار حزب المصريين يتماشى مع النبض الشعبي ومطالبات أغلبية الشعبي المصري باستمرار الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.