«الشعب الديمقراطي» يدعم ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن حزب الشعب الديمقراطي بكامل قياداته وأعضائه على مستوى جمهورية مصر العربية، في بيان له، تأييدهم لخوض الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء بيان حزب الشعب الديمقراطي على النحو التالي: «حزب الشعب الديمقراطي، وكامل أعضائه على مستوي جمهورية مصر العربية يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة؛ استكمالا لمسيرة البناء والتنمية المستدامة، من أجل صالح الشعب المصري العظيم ومستقبل الأجيال القادمة، وحماية مقتدرات الوطن وحفاظا على مكتسبات التي تحققت».