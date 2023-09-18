«الشعب الديمقراطي»: مصر أصبحت واحة الأمن والاستقرار في عهد السيسي

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إننا في لحظة تاريخية فاصلة بتاريخ مصر والعالم العربي بأكلمه، ومصر التي استطاعت أن تحافظ بقيادة الرئيس السيسي على استقرارها واعتبارها ملاذا آمنا لكل الشعوب العربية التي نستضيفها نظرا لنجاح خطته التي وضعها من أجل تنمية مستدامة تعم بالفائدة على الشعب المصري والشرق الأوسط بأكمله.

الرئيس السيسي استطاع تحقيق إنجازات لا مثيل لها

وأوضح رئيس حزب الشعب الديمقراطي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي استطاع أن يحقق إنجازات لا مثيل لها، ويدخل التنمية لأراضي سيناء، بالإضافة إلى خطط التنمية المستدامة التي استفاد منها جميع المصريين».

زراعة 3.5 مليون فدان في عهد السيسي

وتابع أنه في عهد الرئيس السيسي تم زراعة ما يقرب من 3.5 مليون فدان أي ما يعادل نصف المساحة التي زرعت في مصرعلى مدار تاريخها، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت واحة الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة التي تملأها المعارك والانقسامات، وما قام به الرئيس السيسي يلمسه الشعب في حياته المعيشية؛ من استقرار وأمن وسلامة واستقلال للقرار السياسي.