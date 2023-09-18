انهيار الفنان إسلام إبراهيم أثناء تشييع جثمان والدته في دمياط (صور)

شيع الفنان إسلام إبراهيم جثمان والدته من مسجد عمرو بن العاص بمنطقة أبو المعاطي بالشهابية في مسقط رأسه بمحافظة دمياط، وذلك بعد وفاتها اليوم، عقب صراع مع المرض، حيث أعلن نبأ وفاتها عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك».

تشييع جثمان والدة إسلام إبراهيم في مسقط رأسه

وخرج إسلام إبراهيم خلف جثمان والدته لتشييعها إلى مثواها الأخير، ودفنها في مقابر الأسرة بمدينة دمياط القديمة، وذلك بحضور عدد كبير من أقاربه وأهالي المحافظة.

مكان عزاء والدة الفنان إسلام إبراهيم

وسيتلقى الفنان إسلام إبراهيم العزاء في والدته، بمنزل العائلة في دمياط القديمة بشارع نافع بعد صلاة المغرب.

إصابة والدة الفنان إسلام إبراهيم بالسرطان

وكان إسلام إبراهيم نشر، في يوليو الماضي، تفاصيل حالة والدته، موضحا إصابتها بمرض الزهايمر والسرطان، وطلب من الجمهور حينها الدعاء لوالدته.