رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني في محافظة دمياط

يرغب آلاف الطلاب في معرفة رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 بمحافظة دمياط، إذ جرى اعتمادها منذ قليل من محافظ دمياط بنسبة نجاح 97% للعام و100% للمهني.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط من خلال الرابط الإلكتروني من هنا بالاسم ورقم الجلوس، أو من خلال التوجه إلى الإدارة التعليمية أو المدرسة التابع لها الطالب وذلك بعد نشرها وإعلانها على الصفحة الرسمية لديوان عام المحافظة ومديرية التربية والتعليم بدمياط والصفحات الرسمية لكل إدارة تعليمية أو المدرسة المقيد بها الطالب.

ويجرى إعلان موعد سحب الملفات لتنسيق القبول بالثانوية العامة والتعليم الفني لإلحاق الطلاب الناجحين، حسب التنسيق المسبق إعلانه للمدارس الثانوية العامة ومدارس التعليم الفني بمختلف الإدارات على حسب الموقع الجغرافي والمجموع الذي حصل عليه الطالب على صفحة مديرية التربية والتعليم بدمياط.