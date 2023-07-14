عاجل.. نقل والدة الفنان إسلام إبراهيم إلى العناية المركزة

أعلن الفنان إسلام إبراهيم نقل والدته إلى العناية المركزة، بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكتب الفنان إسلام إبراهيم، عبر صفحته الخاصة على موقع منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن والدته قائلا: «أمي في العناية المركزة نسألكم الدعاء الدعاء يغير الأقدار».

آخر أعمال إسلام إبراهيم

يذكر أنّ الفنان إسلام إبراهيم ينتظر عرض فيلمه الجديد ع الزيرو، الذي يشارك من خلاله مع الفنان محمد رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.