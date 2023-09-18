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وفاة والدة الفنان إسلام إبراهيم

كتب:

خالد فرج
01:48 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
إسلام إبراهيم مع والدته

إسلام إبراهيم مع والدته

أعلن الفنان إسلام إبراهيم، وفاة والدته صباح اليوم الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض، مطالبا الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب إسلام إبراهيم، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: «أمي في ذمة الله، إنا لله وإن إليه راجعون، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي، والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون البقاء لله والدوام لله، لله ما أعطى و لله ما أخذ و كل شيء عنده بأجل مسمى».

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.