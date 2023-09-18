تامر عبدالمنعم: ندوات تعريفية عن منح الدعوة المفتوحة للمبدعين بالمحافظات

أعلن الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، أن اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية «يونيك» والاتحاد الأوروبي يعلنان ندوات تعريفية عن منح الدعوة المفتوحة للفنانين والمبدعين المصريين من مختلف المجالات الفنية في محافظات إسكندرية، أسوان، إسماعيلية، القاهرة، بالإضافة لندوة أخيرة أونلاين.

فتح قصور الثقافة بالمحافظات

يأتي ذلك في ضوء تعليمات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني الذي وجه بدوره بفتح قصور الثقافة بالمحافظات المطلوبة.

وصرح «عبد المنعم» بأن شغله الشاغل هو وصول المنح للمواهب المصرية التي تستحقها.

وبدأ الفريق بندوة في إسكندرية 6 سبتمبر الجاري، وفي أسوان 11 من الشهر نفسه، واستكمل بندوة اليوم في قصر ثقافة الإسماعيلية؛ إذ جرى مناقشة المنح، وكيفية التقديم والشروط.

وتكون هناك ندوة أخيرة بالقاهرة في الواحدة ظهر 20 سبتمبر الجاري بالمعهد الثقافي الإيطالي في الزمالك، بالإضافة لندوة أونلاين 21 من الشهر نفسه وسيتم الإعلان عنها على صفحات السوشيال ميديا الخاصة باتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية أو EUNIC Egypt من ضمن المجالات المؤهلة للتقديم على المنح هي: السينما، الأدب، الرقص، الموسيقى، المسرح، الفنون البصرية، الحرف اليدوية، الفنون التشكيلية، وغيرها من المجالات الفنية.

تعرف على المنح المتاحة

ويوجد نوعان من المنح إما منحة صغيرة للأفراد المستقلين أو المؤسسات الناشئة بقيمة 120000 جنيه أو منحة متوسطة للمؤسسات بخبرة لا تقل عن سنتين، بقيمة 500000 جنيه.