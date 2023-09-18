متوسط معدلات الضرائب العقارية في 20 ولاية أمريكية.. ما هي الأعلى؟

كشفت دراسة جديدة أن الضرائب العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن تختلف بنحو 8000 دولار للمنزل الذي يحمل نفس السعر، ويأتي هذا الاختلاف بحسب المكان والولاية التي تعيش فيها في الولايات المتحدة، وفقًا لـ«CNBC».

معدل الضريبة الفعلي في ولاية نيوجيرسي

ويبلغ معدل الضريبة الفعلي، في ولاية نيوجيرسي 2.23%، وهو الأعلى في جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، وفقًا لتحليل مؤسسة الضرائب الأمريكية وأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أعلى وأقل معدلات الضرائب العقارية في الولايات الأمريكية، وفقًا لـ«CNBC».

الولايات الأمريكية الأعلى في الضرائب العقارية:

- نيو جيرسي 2.23%

- إلينوي 2.08%

- نيوهامشير 1.93%

- فيرمونت 1.83%

- كونيتيكت 1.79%

- تكساس 1.68%

- نبراسكا 1.36%

- ويسكونسن 1.61%

- أوهايو 1.59%

- آيوا 1.52%

الولايات الأمريكية الأقل في الضرائب العقارية:

- هاواي 0.32%

- ولاية ألاباما 0.4%

- كولورادو 0.55%

- لويزيانا 0.56%

- وايومنغ 0.56%

- كارولينا الجنوبية 0.57

- يوتا 0.57

- فيرجينا الغربية 0.57

- نيفادا 0.59%

- ديلاوير 0.61%

متوسط ​​معدل الضريبة العقارية

ويبلغ متوسط ​​معدل الضريبة العقارية الفعلية لجميع الولايات الأمريكية ومقاطعة كولومبيا 0.91%، فقط نيوجيرسي وإلينوي لديها ضرائب عقارية أعلى من 2%، وفقًا لـ«CNBC».

ووفقًا لمتوسط معدل الضريبة، فإن المنزل الذي يبلغ متوسط سعره في الولايات المتحدة 416.100 دولار، يعني أن أصحاب المنازل في نيوجيرسي سيدفعون 9.279 دولار كضرائب عقارية، بينما في هاواي، تبلغ فاتورة الضرائب لنفس المنزل 1332 دولارًا فقط.