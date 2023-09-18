 برنامج «الضفة الأخرى» يتصدر تريند موقع «إكس» من جديد

استمرارا لسلسة النجاحات التي حققها برنامج «الضفة الأخرى» الذي تقدمه الإعلامية داليا عبدالرحيم على شاشة القاهرة الإخبارية، يتصدر البرنامج من جديد تريند موقع «إكس» تويتر لأكثر من مرة بعد عرض أولى حلقاته أمس الأحد، في مصر والسعودية.

ولاقت الحلقة الافتتاحية من البرنامج تفاعلًا كبيرًا من المشاهدين في البلدين، لما احتوته من مضمون ذاخر بالمعلومات ومقابلات فضحت أكاذيب ومخططات جماعة الإخوان الإرهابية.

وجاءت تعليقات المتفاعلين على موقع «إكس»، كالتالي، كتبت ندى مصطفى بعد عرض الحلقة: «جماعة الإخوان خطر حقيقي يهدد المجتمعات وبرنامج الضفة الأخرى يسلط الضوء على هذه الجماعة الخطيرة».

بينما أضاف نشأت سيد: «أكثر شيء عرفته هو تواجد الإخوان في العديد من البلدان منها تركيا والصومال وماليزيا وسيطرتهم على عقول العديد من الشباب».

عُرضت أولى حلقات برنامج «الضفة الأخرى»، الأحد الماضي، على قناة القاهرة الإخبارية، وتستمر حلقاته في الحادية عشرة مساء الأحد، من كل أسبوع على القناة نفسها، ويهدف البرنامج لكشف كواليس وأسرار تحركات وأنشطة ووسائل تمويل الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، التي سيجري رصد أماكن انتشارها في العالم، ومناطق نفوذها بقارات العالم المختلفة، وسوف يعمل البرنامج، لأول مرة، على تقديم خريطة متكاملة للتغلغل الأخطبوطي لهذه الجماعات في معظم البلدان.

كما يُلقي البرنامج الضوء بتحليلات متعمقة على أفكار هذه التنظيمات، لتفكيكها وكشف خطورتها ودمويتها.

أكدت داليا عبد الرحيم، أن برنامج «الضفة الأخرى» سيلقي الضوء على أنشطة جماعة الإخوان، والجماعات المتطرفة الأخرى، في جميع أنحاء العالم، ليكشف بالأرقام والأدلة الموثقة ما خفي من أهداف هذه الجماعات، وسعيها الدائم إلى ضرب استقرار المجتمعات على اختلاف جغرافيتها، وسيكون البرنامج حريصًا على تدعيم كل ما يذكر به بالوثائق والمستندات الدامغة.