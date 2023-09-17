«القاهرة الإخبارية»: ضبط شبكة إرهابية بالعراق خططت لعمليات في بغداد

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الأحد، القبض على شبكة إرهابية خطيرة في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان أن «أبطاله نفذوا واحدة من أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحًا أطاحت بشبكة إرهابية خطيرة في العاصمة بغداد»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية«واع».

وأضاف البيان أن هذه العملية ترتبط بأخرى سابقة نفذها الجهاز، بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب، أسهمت بقتل 22 إرهابيًا في صحراء الأنبار غربي البلاد، وقادت إلى تحديد أهداف جديدة، وكشفت هذه الشبكة التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية، في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد، وبعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركاتها تم إلقاء القبض على عناصرها كافة.

وبحسب البيان، اعترف المتهمون بانتمائهم للعصابات الإرهابية، وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة، تمهيدًا لتنفيذ عملياتهم الانتحارية، إلا أن أيدي أبطال الجهاز كانت أقرب إليهم، وألقت القبض عليهم في عملية استباقية نوعية.