أستاذ بـ«زراعة كفر الشيخ»: فدان الثوم البلدي يحقق أرباحا تصل لـ150 ألف جنيه

يعد الثوم البلدي من المحاصيل التي تزرع في فصل الشتاء، وهي من الزراعات غير المكلفة، كما أن المحصول يحقق أرباحا جيدة لكل فدان، ويطلق عليه محصول «البهوات» لسهولة زراعته.

إنتاجية الفدان من الثوم البلدي

وقال الدكتور أيمن عبدالدايم، أستاذ المحاصيل الحقلية في كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إن محصول الثوم البلدي غير مكلف على المزارعين، ويحقق أرباحا كبيرة للغاية بإنتاجية تصل بين 10 و15 طنا للفدان الواحد، ويبلغ سعر الطن ما بين 15 و20 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المحصول يزرع في أول سبتمبر وحتى نهاية الشهر، ويزرع بعد ري الأرض بـ3 أيام أسفل الخطوط، بطريقة قاعدة النباتات أسفل، بواقع 40 كيلو للفدان ويحتاج لمرة واحدة لإزالة الحشائش، و5 ريات كل 20 يوما، ويتم الحصاد في نهاية شهر أبريل.

مصر تحتل المرتبة الثانية عالميا في زراعة الثوم

وأضاف أن المساحة المنزرعة من محصول الثوم تقدر بنحو 75 ألف فدان كل عام، وتحتل مصر المرتبة الثانية عالميا في زراعة الثوم، حيث يزرع بكثافة في محافظات الوجه القبلي.