رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل شعلة الأسبوع الـ13 للشباب

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، الذي تنظمه جامعة حلوان في سبتمبر المقبل، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وحضر مراسم تسليم الشعلة الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

أسبوع شباب الجامعات في كفر الشيخ

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إلى أن جامعة كفر الشيخ شرُفت بتنظيم أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني عشر في 2019، موضحا أن الهدف من انتقال شعلة الأسبوع هو تحفيز الطلاب على المشاركة، وخلق أجواء احتفالية داخل الجامعات، والترويج له وزيادة الوعي به والتحفيز على المشاركة فيه وخلق أجواء من الاحتفال والفرح.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية الحدث إذ يعتبر مناسبة قومية يلتقي فيها الشباب المتميز من الجامعات المصرية، للتنافس الشريف فى العديد من الانشطة الرياضية، والعلمية، والاجتماعية، والثقافية والجوالة.

إنجازات رياضية كبيرة للدولة المصرية

كما أشاد رئيس الجامعة بحجم الإنجازات التى تشهدها الدولة المصرية في قطاع الرياضة ودعم أنشطة الشباب، وانطلاق العديد من الفعاليات فى إطار استثمار طاقات الشباب ودعم نجاحهم بمختلف الأنشطة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن جامعة حلوان تستضيف فعاليات أسبوع شباب الجامعات في نسخته الثالثة عشر في الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر المقبل، ويتضمن مهرجان انتقال الشعلة عددا من الفعاليات والأنشطة بما في ذلك عرض شعلة الأسبوع في مختلف الجامعات التي استضافت الأسبوع من قب واستقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات مع اظهار كل جامعة الهوية الخاصة بها.

جدير بالذكر أن «الشعلة» تنتقل في ثلاثة مسارات بالجامعات المصرية تبدأ من جامعة أسيوط انتقالًا لجامعة المنيا، ثم من جامعة الزقازيق ثم جامعة قناه السويس إلى جامعة القاهرة، ثم من جامعة المنوفية إلى جامعة المنصورة ثم إلى جامعة كفر الشيخ ومنها إلى جامعة حلوان.