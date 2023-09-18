خبير شؤون أمريكية: بايدن قضى 50 عاما في العمل السياسي ولم يواجه اتهاما

قال مسعود معلوف الخبير في الشؤون الأمريكية، إنّ أي مرشح يترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية له إيجابيات وله سلبيات، والمنافسون يركزون على السلبيات والأنصار يركزون على الإيجابيات.

بايدن له إيجابيات ضخمة

وأضاف معلوف، خلال مداخلة عبر «سكايب» من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن بايدن له إيجابيات ضخمة وأيضا له سلبيات، منها مسألة العمر، فإذا نجح بايدن في 2025 سيكون 82 عامًا، وهذا لم يحدث من قبل في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنه طوال مسيرته لم يواجه اتهاما واحدا.

القوة الشرائية للمواطن الأمريكي

وأوضح أنه رغم تحسن الوضع الاقتصادي الأمريكي بشكل كبير جدا في عهد جو بايدن، فإن التضخم الذي ضرب العالم مؤخرا والولايات المتحدة الأمريكية قلل القوة الشرائية للمواطن الأمريكي.

ولفت إلى أن الرئيس بايدن سيركز على التحديات التي تواجهه، وكذلك الحزب الديمقراطي سيركز على الاتهامات الموجهة إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب، الذي يواجه 91 اتهاما من محاكم في 4 ولايات، بينما بايدن قضى 50 عاما في العمل السياسي لم يواجه اتهاما واحدا.