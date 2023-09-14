مسدس وإقرار قانوني كاذب وتعاطي مخدرات.. القصة الكاملة لمحاكمة نجل بايدن

أصدرت محكمة أمريكية، لائحة اتهام ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث وجهت المحكمة لائحة اتهام له، بحيازة أسلحة نارية، كما أفادت وسائل إعلام عالمية، في نبأ عاجل لها.

تهمتان تتعلقان بالادلاء بتصريحات كاذبة مزعومة أثناء شراء أسلحة

واتهم المدعون الفيدراليون هانتر بايدن، بثلاث جرائم، منها تهمتان تتعلقان بالإدلاء بتصريحات كاذبة مزعومة أثناء شراء أسلحة، وتهمة ثالثة لحيازة أسلحة وهو مدمن على المخدرات.

وبحسب «سي إن إن» فإن المستشار الخاص ديفيد فايس، قدم لائحة اتهام إلى نجل بايدن، فيما يتعلق بمسدس اشتراه في عام 2018، واتهمه بالإدلاء ببيانات كاذبة بشأن نموذج الأسلحة النارية الفيدرالية وحيازة سلاح ناري كشخص محظور.

نجل بايدن كذب عندما أقسم أنه لم يستخدم السلاح

وكان هانتر بايدن، قد اشترى سلاح ناري في أكتوبر عام 2018، من طراز كولت كوبرا من متجر أسلحة في ديلاوير، وكذب في نموذج فيدرالي، عندما أقسم أنه لا يستخدمه، وأنه لم يكن مدمنا على أي مخدرات غير مشروعة، رغم أنه كان يعاني من إدمان الكوكايين خلال وقت شراء المسدس.