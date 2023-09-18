رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية البنات بالفيوم

أجرى الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية بكلية البنات الأزهرية بالفيوم، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

تفاصيل الجولة التفقدية

وأحرى داود، جولة تفقدية في كلية البنات الأزهرية بالفيوم قام خلالها بتفقد القاعات الدراسية، والكنترول المركزي بالكلية، كما تفقد مكتبة الكلية، وواصل جولته التفقدية بمتابعة سير العمل داخل إدارات الكلية المختلفة بداية من شئون الطالبات، حيث وجه فضيلته بسرعة إنهاء شهادات التخرج لطالبات الكلية الحاصلات على الليسانس هذا العام، كما وجه رئيس الجامعة بالتيسير عليهن.

كما تفقد مجمع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والذي يضم مسجدًا كبيرًا وقاعات دراسية مختلفة، ومركزًا للحاسب الآلي، ووجّه رئيس الجامعة بالاستثمار الأمثل لهذا الصرح العلمي الكبير من أجل مصلحة طالبات الكلية وخدمة العملية التعليمية.

تفقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

وتفقد رئيس الجامعة فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالفيوم، واستمع لشرح عن الأنشطة التي يقوم عليها فرع المنظمة في محافظة الفيوم بالتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية في مواجهة الفكر المتطرف ونشر الإسلام الوسطي المعتدل البعيد عن الغلو والتطرف.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور محمد إبراهيم حسنين، عميد كلية البنات الأزهرية بالفيوم، والدكتور محمد سرحان، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالفيوم، والدكتور أحمد رمضان صوفي، نائب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالفيوم، والدكتور عمرو عبد العاطي، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالفيوم.