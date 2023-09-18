وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمستشفى القنايات المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى القنايات المركزي، يرافقه مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى القنايات المركزي

وتفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ الذي سيتم تشغيل خلال عدة أشهر بعد تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون و150 ألف جنيه.

واطمأن على تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة داخل مستشفى القنايات، وقام بمناظرة جداول النوبتجيات للفرق الطبية، مشدداً على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى وذويهم بالاستقبال، نظراً لوجود تكدس بالقسم، كما أكد أهمية تطبيق كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى بالأقسام الطبية، وفرش الأسرة وتقديم الخدمة بأعلى جودة ممكنة ووفقاً للمعايير.

وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة.

3 غرف عمليات كبرى في مستشفى القنايات

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم العمليات الجراحية الجديد، بالدور الثالث، والذي تم الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته، والذي يضم 3 غرف عمليات كبرى، مكلفا الإدارة الهندسية بالمديرية بمعاينة القسم لتعزيز كفاءة أجهزة التكييف المركزي، وبدء التشغيل التجريبي بصفة عاجلة، لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.