اقرأ في عدد الوطن غدا.. رسائل المصريين لـ«الرئيس»: شكرا يا «سيسي»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

رسائل المصريين لـ«الرئيس»: شكرا يا «سيسي»

«بني سويف».. «الحطايبي»: إنجازاته عملاقة.. و«طحاوي»: دَعَم المزارعين

«سيناء».. «أبوعكر»: قضى على الإرهاب

الإسماعيلية.. «نبوية»: عمل كل حاجة حلوة

«الإسكندرية».. «كريم»: الانحياز للمواطنين أولوية للرئيس

أسيوط.. «إيهاب»: خلق فرص العمل كفر الشيخ.. «عبده»: قدم هدايا ثمينة للصيادين

«السيسي وبن زايد» يبحثان القضايا الإقليمية

موهبتك في «الحفظ والصون»

«مدبولي»: زيادة إجمالي المساحة المزروعة إلى 10 ملايين فدان بالموسم الجديد

مصر تُدين اقتحام المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى

«المتحدة» تصنع الحدث.. خلق جيل جديد من الموهوبين كرويا.. وشفافية وفرص متساوية في كل الملاعب بين أبناء المحروسة

تحفيز المزارعين.. وتوفير احتياجات مصانع الغزل من القطن المصري

«اليماني»: اكتشفنا مواهب حقيقية ولها مستقبل كبير

«السيد»: 10 لاعبين بالمشروع على خطى «صلاح»

«دكان الفرحة»: ملابس ومستلزمات مدرسية لـ«الأولى بالرعاية» في «كفر الشيخ»

رامي جلال: لماذا نكتب؟

محمد السباعي: ثلاث زوايا

حسام الدين محمود: بريد الوطن

الصفحة الثانية

شكرا يا «سيسي»

«بني سويف»: عندنا رئيس يعمل لصالح الوطن والمواطن

«جبر الخواطر» يزدان بقرارات الرئيس الإيجابية

«الحطايبي»: حقق إنجازات عملاقة تدفعنا لدعمه ومساندته.. و«طحاوي»: دعم المزارعين لم يتأخر

أسيوط: القرارات الأخيرة تخفف الأعباء عن أبناء المحافظة

الإسماعيلية: «الرئيس عمل كل حاجة حلوة.. وإحنا معاه لاستكمال الإنجازات»

«سيد»: «السيسي» حافظ على الوطن وحقق طفرة في مختلف المجالات

«عطية»: الرئيس حقق الاستقرار.. و«نبوية»: وصّل لنا ميّه وغاز

كفر الشيخ: الرئيس خلق فرص عمل للشباب وقدم هدايا ثمينة للصيادين

الغربية: أب روحي للمصريين عبَر بالوطن إلى بر الأمان

«عصام»: يجاهد للارتقاء بحياة الناس.. و«عبدالشهيد»: داعم وسند للعمال

تأملات في مشهد «سدس الأمراء»

الصفحة الثالثة

كلام واضح

سيناء: الأهالي يناشدون الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية

الإسكندرية: انحيازه للمواطنين أولوية

«زيزي»: القرارات تخلق رواجا في الأسواق

«أبوعكر»: حكمة القيادة السياسية قضت على الإرهاب في سيناء

«النواب»: 3 مشروعات قوانين لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة فور عودة دور الانعقاد المقبل

سدس الأمراء وحياة كريمة

وكيل «الخطة والموازنة»: نطالب القطاع الخاص بمراعاة أوضاع العاملين.. والحزمة الجديدة هي الخامسة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

اقتصاديون: القرارات تعكس قُرب القيادة السياسية من المواطن ومعرفة متطلباته الحياتية

«مايسة»: ترجمت الانحياز للبسطاء.. و«معطي»: الفئات الفقيرة تحولت حياتهم إلى الأفضل.. و«البنا»: رفع حد الإعفاء الضريبي إضافة إلى الدخل النقدي السنوي

د. منجي علي بدر يكتب: رسالة قوية للداخل والخارج

الصفحة الرابعة

محمد السباعي يكتب: ثلاث زوايا

رامي جلال يكتب: لماذا نكتب؟

حسين الدين محمود يكتب: بريد الوطن

شهاب خالد يكتب: حياة أخرى

ماجد طلعت يكتب: عاوز أتكلم

راوية حسين تكتب: الشعر والنثر

الصفحة الخامسة

كابيتانو مصر.. موهبتك في «الحفظ والصون» (إنفوجراف)

الصفحة السادسة

«المتحدة» تصنع الحدث

خلق جيل جديد من الموهوبين كرويا وشفافية وفرص متساوية في كل الملاعب

«ليلى»: خطوة مهمة لدعم واكتشاف المواهب و«صبري»: السن المقترحة ستطور الكرة المصرية

من هنا سننطلق

معايشة لمواهب «الموسم الأول» فى إسبانيا.. وأفضل لاعب: قضيت فترة معايشة فى «سيلتا فيجو» ولم أصدق نفسى من السعادة

«موهبة ع المكشوف»

منح الفرصة لـ75 ألف لاعب للحصول على المشاركة المناسبة

محمد اليماني صاحب اللقب وأفضل مدرب في «الموسم الأول»: اكتشفنا مواهب حقيقية

لا مجاملات

الصفحة السابعة

رسائل ونصائح من نجوم الكرة لجيل بُكرة:

حافظوا على موهبتكم

أحمد حسن: كونوا أصحاب حلم وهدف.. «إمام»: تمسكوا بالفرصة.. و«غالي»: الشخصية سر النجاح

«لا مجاملات.. لا وساطة»

«إدارة المشروع» تحذر من محاولات تضليل أولياء الأمور

للمشروع درع يحميه

لا توجد أي أكاديميات أو مدارس أو كشافين أو وكلاء لاعبين أو صفحات على مواقع التواصل تابعة للبرنامج

لجنة خاصة للإشراف على تجهيز ملاعب الاختبارات

ظهور نسائي مميز.. ولقطات داعمة من الأم والأخت على «الخط»

طارق السيد لاعب الزمالك والمنتخب السابق: مواهب مرعبة

رسالتي للمسئولين

الصفحة الثامنة

في «اليوبيل الذهبي» لحرب أكتوبر المجيدة

«الوطن» تُبرز عددا من الانفرادات والحوارات المهمّة من أرشيفها

الفريق عبدالمنعم خليل: درّبنا «لواء مُدرع» على «الثغرة» قبل حرب أكتوبر.. وإسرائيل حاولت احتلال الإسماعيلية من «4 اتجاهات»

قائد الجيش الثانى فى حربى «الاستنزاف» و«أكتوبر»:

أوقعنا خسائر كبيرة في «قوات شارون» بعد «الثغرة»

قلت لـ«الشاذلي»: مهمتي أعيش وأموت وأنا بادافع عن بلدي

«السيسي» فاجأنى بترقيتي إلى رتبة «فريق».. وقلت له «ماستاهلهاش».. فرد: «لا.. تستاهل أكتر وأكتر»

إعادة بناء الجيش

كنا نرى «السادات» بطلاً منذ الأربعينات لعملياته ضد الإنجليز.. و«عبدالناصر» كان يحلم بـ«العبور».. وقال لي: «مش هنعدي إلا واحنا مستعدين كويس جداً»

«الزعيم الراحل» أرسل لي «10 وزراء» لتلبية مطالبنا خلال حرب الاستنزاف.. و«مبارك» كان «ضابط ممتاز وناجح».. بكيت لأنني لم أشارك في «العبور» بساعاته الأولى لمسئوليتي عن «احتياطات الجيش»

«وادى الموت».. قصة «طحن الجيش الإسرائيلي» التي حوَّلها «إعلام الإخوان» لـ«هزيمة مصرية»

تقارير «البنتاجون» أكدت «محاصرة الدفرسوار»: «شارون و400 دبابة» محاطون بـ800 دبابة مصرية