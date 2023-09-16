اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «السيسي» للمصريين: أمتنا عظيمة وقادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل    

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي» للمصريين: أمتنا عظيمة وقادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل

استقبله الآلاف ببني سويف.. الرئيس يفتتح مشروعات لـ«حياة كريمة».. ويُصدر 8 قرارات لتحسين حياة المواطنين

زيادة علاوة غلاء المعيشة لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 لكافة العاملين بالدولة والهيئات وقطاع الأعمال

زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 لكافة العاملين بالدولة

رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألفا لكافة العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بإجمالي 5 ملايين أسرة

مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة

قيام البنك الزراعي بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير الأقساط المستحقة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية

الصفحة الثانية

8 قرارات لتحسين حياة المواطنين

الرئيس: أمتنا قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل

«السيسي» في افتتاح مشروعات «حياة كريمة» ببني سويف: يظل المواطن المصري بطل روايتنا الوطنية.. وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته وصيانة مقدراته هدفنا الأسمى

إعفاء الفلاحين المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة لـ«التنمية الزراعية»

الصفحة الثالثة

نواب وسياسيون: «السيسي» ينحاز إلى البسطاء لتخفيف الأعباء عن كاهلهم

«التنسيقية»: الدولة حريصة على توفير حياة كريمة للمواطنين.. و«عابد»: القيادة السياسية تعمل على تحقيق متطلبات الأسرة المصرية لتوفير مستوى معيشة مناسب لها

«حماة الوطن»: رسائل طمأنة للمصريين لتحقيق الرعاية الاجتماعية ومواجهة الأزمة الاقتصادية

خبراء اقتصاد: حزمة متكاملة موجهة لدعم محدودي الدخل

إشادة بتغطية «إكسترا نيوز» لزيارة الرئيس إلى بني سويف

«جاب الله»: الدولة حريصة على حماية المواطنين رغم صعوبة التحديات الاقتصادية التي تواجهها

«نور الدين»: إعفاء المتعثرين من سداد غرامات المشروعات الزراعية يؤكد دعم الرئاسة للفلاحين.. و«شعيب»: قرارات في صالح المواطن

«الصحفيين» ترحب بزيادة «بدل التكنولوجيا».. وتشكر الرئيس

«الفلاحين»: قرارات «السيسي» ترفع المعاناة عن كاهل صغار المزارعين

«التضامن»: زيادة معاشات «تكافل وكرامة» وصلت إلى 40% خلال عام

«أبوصدام»: الريف المصري كان مهمشا قبل الرئيس «السيسي».. و«الشحات»: نعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية

مسؤول: «التأمينات» تصدر بيانا تفصيليا خلال ساعات بحجم الزيادات وموعد تطبيقها

الصفحة الرابعة

انطلاق الاجتماعات السنوية لـ«البنك الآسيوي للاستثمار» في شرم الشيخ الأسبوع المقبل

البنك الأهلي المصري الأكبر في التمويل العقاري أغسطس 2023

استحوذ البنك على 16.5 مليار جنيه بحصة 26.6% من التمويلات استفاد منها أكثر من 140 ألف عميل

مصر أول دولة تستضيف الحدث العالمي في أفريقيا بمشاركة مئات المسؤولين ووزراء مالية والاقتصاديين ورؤساء البنوك المركزية

بنك مصر يحصد 4 جوائز عالمية جديدة في 2023

«القاهرة» يعلن تدشين وحدته المركزية لمتابعة فروع الجمهورية

الصفحة الخامسة

«CIB» يطلق منصة تعليمية جديدة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة

«الزراعي المصري» يستعرض أحدث برامجه التمويلية لتنمية القطاع بمعرض «صحاري»

البورصة تمنح المصرف المتحد آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية كـ«أمين حفظ»

«القاضى»: نستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلية كإحدى أهم آليات الاستثمار

البنك استعرض دوره في تحقيق التنمية الريفية ومساهمته في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم المشروعات متناهية الصغر وتمكين المرأة والشباب

«المشاط» تبحث خطط التعاون مع قيادات «HSBC»

فرع جديد لـ«بنك البركة» في محافظة دمياط

«هيتاشي» تزود أول مصنع هيدروجين أخضر بنظام كهربائي

«أسترازينيكا» تطلق عقارا جديدا في السوق المصرية

الصفحة السادسة

انتهاء ماراثون تنسيق الثانوية العامة: إعلان نتيجة المرحلة الثالثة.. وبدء تقليل الاغتراب اليوم

مستشفى الطلبة يستقبل أبناء جامعة القاهرة الجدد لإجراء الكشف الطبي.. و«الخشت»: نستهدف توفير الخدمة الصحية اللائقة لهم وإنشاء ملف لكل طالب

«الإسكان»: إقبال كبير على وحدات «سكن كل المصريين» بـ«السادات»

«المتوسطة والصغيرة»: تمويل مشروعات داخل 30 قرية بـ4 محافظات

قرعة لتخصيص 423 قطعة أرض لبناء المقابر في «العاشر والشروق والعبور»

الصفحة السابعة

موعد كأس الرابطة

بداية ضعيفة

الزمالك يخسر أمام بطل جيبوتي بثنائية في ذهاب دور الـ32 للكونفيدرالية.. و«أوسوريو» يطلب تقريرا عن المصابين

توابع الهزيمة

مهمة خارج الديار

عقوبات مالية على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر أمام «اتحاد العاصمة»

بيراميدز وفيوتشر يبدأن مشوارهما في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية بمواجهة بطلي رواندا وتنزانيا

الكلاسيكو «عصراً»

رابطة «الليجا» تحدد 28 أكتوبر موعدا لقمة برشلونة وريال مدريد.. و«الملكي» في محطة سوسيداد الليلة لمواصلة التوهج.

الصفحة الثامنة

«رائدات ريفيات» في مهمة لمحاربة الجهل ونشر الوعي

«البيت ست»

«داليا»

تحمل شعلة العلم في كندا

«حُلى مستوحاة من النباتات»

«إسراء» تستخدم أدوات التشريح في الإكسسوارات

«الشارع فاتح في قلبي»

معرض للأزياء الشعبية في العالم بريشة 50 طفلاً مصرياً