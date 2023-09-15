«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن».. «منظومة الشكاوى» تتلقى بلاغات أسر المصريين في ليبيا

سلط برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدمه الإعلامي رامي الحلواني على قناة إكسترا نيوز، الضوء على عدد جريدة الوطن الصادر، اليوم الجمعة 15 سبتمبر.

وأبرز البرنامج التقرير الذي نشرته الوطن في صفحتها الأولى بعنوان «منظومة الشكاوى» تتلقى بلاغات أسر المصريين فى ليبيا.

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن القيادة المصرية للمصريين قبل أي شيء آخر، حيث تعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وآمالهم، حيث يتطلع المصريون إلى أفق واسع لم يكن في متناولهم من قبل.

وأضافت، أن دعم الدولة المصرية لمواطنيها يزيد ارتباطهم بها: "لما ألاقي القيادة بتاعتي ورايا أنا هحب البلد أكتر، وزمان كان في هجرة غير شرعية وإرهاب وربنا خلصنا منها".

وتابعت، ان القيادة السياسية تؤمن بأن الشعب المصري عظيم وأصيل وهو فجر الضمير ومهد الحضارة، وأن الدولة المصرية تستحق أن تستعيد مكانتها.